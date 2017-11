Alfonso Signorini attacca Francesco Monte: l’ex tronista reagisce e va al Maurizio Costanzo Show con De Martino

Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2017, dopo aver invitato Cecilia Rodriguez a controllare i suoi momenti di passione con Ignazio Moser, ha detto alla sorella di Belen di non preoccuparsi molto per Francesco Monte lanciando una frecciatina all’indirizzo dell’ex tronista di Uomini e Donne.

LA REAZIONE DI FRANCESCO MONTE ALLA FRECCIATINA DI SIGNORINI

“Cecilia, non pensare che Francesco se ne stia a casa a piangere, anche lui vive della luce che lascia il Grande Fratello fra ospitate televisive, tapiri, serate in discoteca…”, ha detto Alfonso Signorini a Cecilia. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, dopo essere stato lasciato in diretta tv, ha cominciato a partecipare a serate ed eventi.

Di fronte alla frecciatina del direttore del settimanale Chi, Francesco Monte, dopo aver cambiato look sfoggiando un taglio più corto, ha reagito accettando l’invito di Maurizio Costanzo.

L’ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, infatti, giovedì 16 novembre, in seconda serata, sarà su canale 5 ospite del Maurizio Costanzo Show insieme all’ex cognato Stefano De Martino.

La presenza nella trasmissione di Costanzo dell’ex fidanzato di Cecilia e dell’ex marito di Belen ha scatenato l’entusiasmo del pubblic, pronto a seguire la puntata. Di cosa parleranno i due ex cognati? Lo scopriremo solo con la messa in onda della puntata.