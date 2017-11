Goergina, fidanzata di Ronaldo: “Essere madre? Felicità estrema”

Nel giro di 5 mesi Georgina Rodriguez ha avuto tre bambini. A giugno sono infatti nati da madre surrogata i gemellini di Cristiano Ronaldo, Eva e Mateo. Poi, pochi giorni fa, l’arrivo della prima figlia “naturale” di Cristiano e Georgina, la piccola Alana Martina.

Ancora in clinica dopo il parto, Georgina ha posato per uno scatto insieme alla sua bambina, ringraziando con un lungo post tutti coloro che l’hanno accompagnata in questo difficile ma entusiasmante percorso.

«Essere madre e far crescere dei bambini mi ha fatto sperimentare una felicità estrema, e ora con l’arrivo di Alana Martina siamo al completo, più felici se possibile», ha scritto la modella, che da giugno si occupa dei gemelli come fossero suoi. E non dimentichiamo che in famiglia c’è anche il primo figlio di Ronaldo, Cristiano JR.

«Siamo molto felici e grati a Dio per la salute della nostra piccola Alana Martina e naturalmente per quella dei nostri tre piccoli di casa, che non vedo l’ora di abbracciare e mangiare di baci» aggiunge Georgina, che nel giro di pochi mesi si è ritrovata da giovane modella single a madre di 4 bambini.