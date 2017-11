“Amanda Lear era un uomo, si chiamava Peki D’Oslo”

Ricordate la rivelazione fatta da Simona Izzo nella casa del Grande Fratello VIP? La regista si era lasciata scappare che Amanda Lear fosse nata uomo, e Barbara D’Urso l’ha invitata a Domenica Live per approfondire la questione.

La Izzo ha tranquillamente confermato quanto detto quel giorno nella casa: “Non ho detto bugie: Amanda era un uomo. Lei stessa non ha mai smentito né confermato”.

Anche Patrizia De Blanck ha confermato le parole della Izzo: “Si chiamava Peki D’Oslo. Ciò non toglie che fosse una donna bellissima e, rispetto alle altre, ha una marcia in più perché raccoglie in sé le qualità di entrambi i sessi”.

A dar man forte alle due colleghe anche Marco Balestri: “Condividevo il camerino con Amanda Lear e lei è superiore a tutto, anche a queste cose”.