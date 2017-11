Laura Freddi: prima mamma e poi moglie, la showgirl al settimo cielo

E’ un momento magico per Laura Freddi. Ad un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Laura Freddi diventerà presto mamma. Dopo il parto, sposerà anche il compagno Leonardo con cui sta realizzando il sogno di avere una famiglia.

Ai microfoni del settimanale Chi, Laura Freddi ha raccontato tutta la sua felicità:

“Avevo perso le speranze, in passato ho avuto un’esperienza tragica che mi ha bloccata per anni, ma la porta non era chiusa. E poi c’era Leonardo, il mio compagno, che sognava di avere un figlio con me e mi ha fatto coraggio. Ci abbiamo provato, superando vari ostacoli, e ora siamo felicissimi”.