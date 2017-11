Belen e Andrea Iannone si sono lasciati: “colpa” di Santiago?

Belen e Andrea Iannone si sono lasciati? La notizia di una crisi tra i due girava già da un po’ di tempo, ma secondo il settimanale Chi questa volta le voci sono vere, e tra la showgirl e il motociclista sarebbe finita.

Belen e Andrea Iannone si sono lasciati per colpa di Santiago?

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Belen e Andrea Iannone si sono lasciati perché la showgirl argentina è fermamente decisa a dedicare tutto il suo (poco) tempo libero al piccolo Santiago, il figlio nato dalla relazione con l’ex marito Stefano De Martino.

La coppia stava insieme da più di un anno, ma da questa estate qualcosa sembrava andare storto. E in effetti avrebbe dovuto far riflettere la dichiarazione di Belen sul fatto che non avrebbe mai sposato Andrea (“Con Stefano è per sempre”).

Secondo il settimanale di gossip, Andrea Iannone avrebbe lasciato le corse e Valensia per volare (letteralmente) dalla sua Belen e provare a chiarire. La coppia si sarebbe incontrata per una cena al ristorante ma la Rodriguez sarebbe stata irremovibile, annunciando al pilota che Santiago sarebbe stato la sua priorità per un po’.

Perché Belen e Andrea Iannone si sono lasciati?

Ma se l’ipotesi di un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino sembra – per il momento – da scartare, quella del settimanale Chi, secondo cui Belen e Andrea Iannone si sono lasciati per “colpa” di Santiago, sembra ancora più improbabile. Forse, semplicemente, l’amore tra i due è sfumato.

O forse il pilota, abituato a “correre”, ha spaventato la bella Belen. Secondo voci di corridoio Belen e Andrea Iannone si sono lasciati proprio perché lui andava troppo di fretta e puntava al matrimonio o, per lo meno, a una convivenza a New York e Milano.

Rimane comunque l’affetto che si è instaurato tra Andrea Iannone e il “cognato” Jeremias, che appena uscito dalla casa del Grande Fratello ha voluto incontrarlo e con il quale si scambia dolci dediche su Instagram (“Non abbiamo lo stesso sangue, ma l’anima e il cuore sì”, “Mi sei mancato amore mio….”). Anche se, a dirla tutta, l’affetto di Jeremias nei confronti dei fidanzati della sorella non ha mai portato bene a questi ultimi (vedi Stefano De Martino o Fabrizio Corona, che ha scritto al fratello di Belen una lettera dal carcere).

•CUNADI• @jeremiasgr @andreaiannone Un post condiviso da Jeremias Rodriguez (@jeremiasrodriguezofficialpage) in data: 30 Ott 2017 alle ore 10:12 PDT

Non abbiamo lo stesso sangue,ma l’anima e il cuore si ! Finalmente… @jeremiasgr Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone) in data: 18 Nov 2017 alle ore 10:31 PST