Cristina Buccino: “La maggioranza delle donne sono cornute. Anch’io, colpa di D’Alessio”

Cristina Buccino ne è convinta: gli uomini sono incapaci di rimanere fedeli. O forse questa è l’idea che si è fatta dopo 5 anni d’amore (?) con Claudio, figlio di Gigi d’Alessio.

Nonostante Cristina abbia più volte negato le voci secondo cui Claudio la tradisse, quando stavano ancora insieme, oggi che tra loro è definitivamente finita la showgirl può finalmente sputare il rospo. Ed è un rospo bello grande…

“Cinque anni d’amore tra alti e bassi. Ho portato bene le corna, ma eravamo più giovani. Mi amava molto”, specifica Cristina. Come se pensasse davvero che chi ama, anzi, chi ama molto, sia in grado di tradire. D’altra parte la Buccino non pensa che quello di D’Alessio sia un caso isolato: “Io lo dico: credo che la maggior parte delle donne siano cornute”.

Oggi, copmunque, Cristina è di nuovo felice. Anche se forse non si può dire pronta a dare piena fiducia a un altro uomo… Intanto pensa a se stessa, ai suoi amici come Cristiano Ronaldo (“una bella conoscenza”) e al proprio aspetto (“Mi sono rifatta il seno, una terza piena. Nel 2017 ancora siamo al ‘Quella ha le tette rifatte?’”).