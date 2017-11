Fedez: “Ecco perché chiameremo il bambino Leone (anche se non mi piace)”

”Lo chiameremo Leone” annuncia ai fan Fedez durante una diretta su Instagram, parlando del bambino che lui e Chiara Ferragni aspettano per il prossimo aprile.

”All’inizio io non ero d’accordo sul nome Leone – confessa il rapper – non mi piaceva e tuttora non è un nome che mi piace, ma ho dovuto accettare l’inevitabilità del destino. Il giorno del mio compleanno, durante la festa, Chiara si stava riposando ed eravamo in camera con Mika e Manuel Agnelli. Stavamo discutendo del bambino e io dissi che a me Leone come nome non piace ma lei voleva impormelo…”.

Chiara lo interrompe, chiarendo che il desiderio di entrambi era di chiamarlo Leo, e che erano indecisi tra Leonardo e Leone.

“Siccome tra le tante cose che ci avevano regalato c’era anche il libro dei nomi – continua Fedez – Manuel mi ha proposto di far scorrere il libro e puntare il dito a caso. Io l’ho fatto e su un libro intero che nome mi è uscito? Leone!”.