Stefano De Martino, fuga con Santiago: il ballerino felice e sorridente, foto

Mentre Belen Rodriguez rompeva la sua storia d’amore con Andrea Iannone, Stefano De Martino si è concesso una fuga con il figlio Santiago. Il ballerino napoletano, tornato a Roma per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi in cui lavora come supporter, ballerino professionista e conduttore del daytime insieme a Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, appena può torna a Milano dove trascorre tutto il suo tempo con Santiago.

LA FUGA DI STEFANO DE MARTINO E SANTIAGO

Il settimanale Chi che ha diffuso la notizia della fine della storia tra Belen e Iannone, ha pubblicato le foto di una tranquilla domenica pomeriggio tra Stefano De Martino e Santiago. Padre e figlio sono stati sorpresi al parco di divertimenti Leonida a Bergamo. Accanto al suo ometto a cui dedica tutto se stesso, Stefano sfoggia il suo più bel sorriso e appare sereno e sorridente.

Nella vita del ballerino non sembra esserci l’ombra di una donna. Secondo quanto rivelato nei giorni scorsi dal settimanale Spy e da Verissimo, la storia con la stilista Gilda Ambrosio sarebbe giunta al capolinea. Ad oggi, De Martino sembra concentrato solo sul lavoro e su Santiago, “l’unica cosa bella che ho fatto in questi 28 anni”, ha confessato poco tempo fa. Dopo due anni dalla fine del matrimonio con Belen, Stefano non sembra aver voglia di tuffarsi in una relazione importante.

Procede a gonfie vele, invece, la vita professionale. Il suo ritorno ad Amici è stato accolto con entusiasmo dai fans che sperano di vederlo nelle vesti di ballerino professionista anche durante la fase serale. La presenza di Stefano è ancora in bilico per la sua candidatura ad inviato dell’Isola dei Famosi 2018. Tuttavia, la partenza di De Martino per l’Honduras non è così scontata. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, Mediaset starebbe valutando altri nomi ovvero quelli di Raz Degan, grande protagonista della scorsa edizione dell’Isola, Daniele Bossari, amatissimo e al top della popolarità per la sua avventura al Grande Fratello Vip e Alvin che ha già ricoperto con grande successo tale ruolo e ha già un contratto con Mediaset.

