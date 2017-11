Bianca Atzei e Max Biaggi, addio per colpa di Eleonora Pedron? L’ex Miss Italia sbotta

Bianca Atzei e Max Biaggi si sono lasciati per colpa di Eleonora Pedron? L’ex Miss Italia risponde ai rumors che stanno circolando da quando la cantante ha annunciato la fine della sua storia con l’ex pilota. Eleonora Pedron, ai microfoni del settimanale Novella 2000, assicura di non essere la causa della rottura tra Bianca Atzei e Max Biaggi.

BIANCA ATZEI E MAX BIAGGI, LE PAROLE DI ELEONORA PEDRON

“Tutto è successo in modo veloce”, ha raccontato Bianca Atzei a Chi. “Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno”.

Dopo la diffusione della notizia, molti hanno individuato in Eleonora Pedron la causa della fine della storia tra Bianca e Max. L’ex Miss Italia, però, si difende.

“Non sono tornata con Max”, fa sapere Eleonora Pedron al settimanale Novella 2000. “Mi mettono in mezzo senza motivo”, ha aggiunto l’ex Miss Italia.

Eleonora Pedron sta vivendo una storia con Tommy Vee che, contattato dal settimanale Novella 2000 ha detto: “Non voglio assolutamente rilasciare dichiarazioni, non ho niente da dire su me ed Eleonora”.