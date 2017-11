Cecilia torna da Francesco dopo il GF? La foto che fa indignare i fan

Ma come? Dopo tutte le dichiarazioni d’amore e le scene di passione nella casa con Ignazio Moser, a Cecilia Rodriguez sono bastate poche ore per tornare tra le braccia di Francesco Monte?

È questo – più o meno – quello che hanno pensato coloro che hanno visto la foto qui a fianco che ha cominciato a girare in rete il giorno dopo l’eliminazione della sorella di Belen dal GF VIP. Nello scatto, Cecilia, con lo stesso abito semi-trasparente che indossava la sera dell’eliminazione, bacia e abbraccia felice Francesco Monte.

Lo scatto però, proprio a causa dell’abito, trae in inganno. Già perché la foto risale in realtà a qualche mese fa, per l’esattezza allo scorso 18 marzo quando Cecilia festeggiò il suo 27esimo compleanno insieme alla famiglia e agli amici in un locale. Per l’occasione scelse appunto lo stesso abito che indossava anche lunedì al Grande Fratello.

Insomma no, Cecilia e Francesco non sono tornati insieme e – almeno ufficialmente – non sono già stati a letto insieme come si diverte a ipotizzare Giulia De Lellis terrorizzando il povero Ignazio.