Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone? Stefano De Martino trascorre la giornata a casa dell’ex

Belen Rodriguez ha davvero lasciato Andrea Iannone? Dopo il clamoroso scoop lanciato dal settimanale Chi, i fans della showgirl argentina e del pilota sono curiosi di scoprire la verità. Dal salotto del Maurizio Costanzo Show, Belen Rodriguez si è limitata ad annunciare che non parlerà più della sua vita privata senza svelare effettivamente la verità sul suo rapporto con Iannone.

STEFANO DE MARTINO A CASA DI BELEN RODRIGUEZ

Dopo la diffusione della notizia della presunta rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il settimanale Nuovo ha beccato l’ex marito Stefano De Martino mentre entrava e poi usciva dalla casa di Belen Rodriguez dopo alcune ore.

Tra la showgirl argentina e il ballerino napoletano, tuttavia, non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma. I due, per il bene del figlio Santiago, sono riusciti a creare un rapporto sereno e basato sul reciproco affetto e rispetto.

Stefano, così, dopo aver pranzato in un ristorante di Milano insieme al suo ometto a cui si dedica completamente quando non lavora, ha accompagnato il piccolo a casa di Belen dove è rimasto per qualche ora. Come fa sapere il settimanale Nuovo, infatti, il ballerino lascia la casa dell’ex moglie solo all’ora di cena. Santiago, così, ha potuto trascorrere qualche ora in più con il papà.