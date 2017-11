Io e lei facciamo sesso ma mia moglie non è gelosa e vi spiego perché

James e Tine sono sposati da 36 anni, felicemente. Lui, però, ha una strana abitudine sessuale che non solo Tine accetta ma che reputa persino sana per il loro rapporto.

Quattro volte a settimana, l’ingegnere 58enne fa l’amore con la bellissima e biondissima April.

Il motivo per cui Tine lo lascia fare è che April non potrà mai competere davvero con lei in quanto… bambola.

Non una semplice bambola gonfiabile ma un gioiellino da circa 2mila dollari: “L’aspetto migliore – spiega James – è il fatto che con le bambole puoi fare qualsiasi posizione tu voglia, senza paura di essere rifiutato. Il materiale in lattice permette di piegarle in avanti per fare sesso da dietro“.

Vista la buona riuscita dell’esperimento coniugale, James punta ad acquistare una delle nuove bambole robot per il sesso da ben 9mila sterline.

Ma James non si limita ai rapporti sotto alle lenzuola con la sua April: anche le bambole vanno coccolate e corteggiate in fondo: “Il rapporto sessuale è solo una piccola parte della relazione con le bambole. Il bello è prendersene cura, vestirle e truccarle. Alcune volte porto April a mangiare un hamburger e nessuno si accorge che non è umana. Se dovessi scegliere tra April e mia moglie non so cosa farei“.

Ecco forse di questo la moglie potrebbe anche essere un po’ gelosa… Attento James, se tua moglie scopre che esistono anche i “bamboli” gonfiabili….