“Jeremias quanti cognati hai avuto grazie a Belen?”. La domanda di Costanzo fa sbottare la Rodriguez

Belen Rodriguez show nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. La showgirl argentina, di bianco vestita, con giacca, minigonna e un top trasparente, accompagnata dal fratello Jeremias, è apparsa molto tesa e nervosa. Nel corso della serata sono stati tanti gli argomenti affrontati con Maurizio Costanzo che non ha perso l’occasione per rivolgere qualche domanda un po’ impertinente alla Rodriguez.

BELEN RODRIGUEZ SHOW

Maurizio Costanzo non perde tempo e, approfittando della presenza di Jeremias Rodriguez, chiede: “Quanti cognati hai avuto grazie a Belen?”. L’argentina non ci sta e ribatte: “E tu quanti mogli?”. Poi si alza, si rivolge alla platea e chiede: “Quanti in sala hanno avuto un solo fidanzato? Sono la minoranza e appartengono ad un’altra generazione perché sono tutte signore. I miei complimenti perché non so come facciate”.

“Tu fai i sondaggi che te pare. Jeremias come ti sei trovato con De Martino, Iannone e Monte?” e il fratello risponde: “Bene, bene e bene”. Costanzo punge ancora: “Eri ingrassato vero? Colpa delle sorelle?”. “Eh sì cambiavano i fidanzati che mi piacevano”. Di fronte all’atteggiamento nervoso di Belen, Costanzo dice: “Ma cos’hai? Ti ricordavo diversa, è perché ti sei lasciata?”. Belen fa un sorriso finto poi dice: “Il bene non finisce mai, è a prescindere, finiscono i rapporti ma non l’affetto. Sostanzialmente, crescendo mi sono stancata di stare zitta e fare la bella e basta. Adesso combatto”.

Si entra così nell’argmento Andrea Iannone. “Va be’, sei innamorata? Stai ancora con Iannone?” domanda Costanzo, “No, non ci siamo lasciati”. “Ah allora state insieme, mi fa piacere” – ribatte Costanzo a cui la Rodriguez risponde – “No. Non parlo più della mia vita privata. Basta! Mi sono pronunciata troppo. Sono arrivata a una certa, ho un figlio e a nessuno frega una cippa se sono fidanzata o no”.

Costanzo prova a saperne di più ma Belen ribatte continuamente: “E tu quando ti sei slinguazzato con Maria l’ultima volta?”. “Io sono sposato da 22 anni con Maria, te ti separi in continuazione”, replica Costanzo. “Voi potete parlarne e io non rispondo più”.

L’annuncio di Maurizio Costanzo, così, non tarda ad arrivare: “Bene, d’ora in poi non parleremo più di Belen Rodriguez”.

