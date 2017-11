Belen Rodriguez, le parole dopo la polemica con Barbara D’Urso e l’elogio a Federica Panicucci

Belen Rodriguez replica a Barbara D’Urso ed elogia a Federica Panicucci. La showgirl argentina, al centro del gossip insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias, ha risposto sui social alla conduttrice di Pomeriggio e Domenica Live elogiando, al contrario, Federica Panicucci.

Ieri, nel corso della puntata di Domenica Live, di fronte al rifiuto di Cecilia Rodriguez che, esattamente come il fratello Jeremias, non ha partecipato alla trasmissione, Barbara D’Urso ha detto: “Ringraziando il cielo facciamo il 22% di share anche senza i fratelli Rodriguez. Oggi parliamo di loro, domani di altri. Ci saranno nuovi reality e nuovi argomenti. La mia trasmissione è democratica: chi vuole viene, chi no è libero di non farlo”.

Il profilo social di Belen Rodriguez è stato preso d’assalto dai fans che hanno chiesto alla showgirl argentina di prendere provvedimenti contro tali dichiarazioni. Belen, però, ha risposto così: “Ma sai cosa me ne frega? ahahahahh zeroooooooooooooooo”.

Belen, invece, ha elogiato Federica Panicucci che, questa mattina, ha intervistato il fratello Jeremias mettendolo a suo agio e mostrandogli i momenti più belli della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

“Quanto sei stupenda Federica, che donna di classe!!! Sempre così elegante! I miei più sinceri complimenti!”, ha fatto sapere la showgirl.