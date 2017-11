Barbara D’Urso su Cecilia Rodriguez a Pomeriggio 5: “Ce l’ha un lavoro?”

Barbara D’Urso, dal salotto di Pomeriggio Cinque, lancia una nuova frecciatina a Cecilia Rodriguez. Nel corso della puntata odierna del programma di canale 5, Barbara D’Urso, con i suoi opinionisti, è tornata a parlare del Grande Fratello Vip 2017 concentrandosi su Cecilia Rodriguez che, ieri sera, ha ritrovato il suo Ignazio Moser, eliminato dalla casa. Tra un servizio e l’altro, Barbara D’Urso ha lanciato una nuova frecciatina alla modella argentina.

BARBARA D’URSO PARLA DI CECILIA RODRIGUEZ

Barbara D’Urso ha parlato della sorpresa fatta da Cecilia Rodriguez a Ignazio. Ieri sera, nel corso della semifinale, gli autori hanno fatto nascondere Cecilia nell’armadio. La modella e Ignazio si sono così abbracciati a distanza di una settimana e, nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, si è parlato proprio di quello.

Barbara D’Urso ha commentato così la scelta degli autori:

“Ho condotto svariate edizioni del Grande Fratello e devo dire che gli autori sono stati dei geni a rimettere Cecilia nell’armadio. Oggi continuiamo a parlare dell’armadio! Chapeau! Certo, io non sarei tornata nell’armadio. Ma perché ho più esperienza, un lavoro, un curriculum…”.

Poi, rivolgendosi a Karina Cascella in studio come opinionista, ha aggiunto:

“Karina ma perché tiri in ballo sempre sua sorella, sarà famosa Cecilia per qualcosa, no? Parliamo di lei in qualità di.. Ce l’ha un lavoro? Come no, Karina? Farà la modella, dai…”.

Karina Cascella ha prontamente replica: “Ma per chi ha sfilato?”. La D’Urso ha così concluso: “Magari diventerà una mia nuova opinionista, se vorrà…”.