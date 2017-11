Chi fa l’Albero di Natale in anticipo è più felice

Sei uno di quelli che già a fine settembre comincia a fare il conto alla rovescia per Natale? Compreresti una decorazione per l’Albero anche in pieno luglio se te ne capitasse l’occasione? A inizio novembre cominci a fremere e ancor prima di dicembre la tua casa è perfettamente addobbata dal salotto alla tavoletta del WC?

Secondo Steve McKeown, psicologo e fondatore della McKeown Clinic, sei una persona felice.

Secondo uno studio, le decorazioni aiuterebbero a dimenticare lo stress della vita di tutti i giorni e ci riporterebbero all’infanzia. «Certo, potrebbero esserci motivi sintomatici alla base dell’ossessione di addobbare casa in anticipo, ma – ha spiegato l’esperto a Unilaid – nella maggior parte dei casi si fa per rivivere la magia del Natale: ricordare le emozioni e l’eccitamento di quando eravamo bambini. Addobbare la casa prima del tempo, perciò, moltiplica l’entusiasmo».

Una casa addobbata, anche e soprattutto all’esterno, inoltre, ci farebbe apparire più simpatici e amichevoli agli occhi dei vicini, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Environmental Psychology.

«Le feste ci fanno anche tornare in mente bei momenti in cui erano ancora con noi persone a cui eravamo molto legati: una semplice decorazione può aiutarci a riviverli e a sentirli più vicini» ricorda infine la psicologa Amy Morin. E in effetti, se quest’anno avete perso una persona cara, probabilmente pensando al Natale avrete una stretta al cuore insieme piacevole e dolorosa.