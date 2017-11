Barbara D’Urso, la frecciatina a Ignazio Moser: la replica del ciclista

Barbara D’Urso, all’interno di Pomeriggio Cinque, continua ad occuparsi del Grande Fratello Vip 2017. A pochi giorni dalla finalissima, la conduttrice, insieme ai suoi opinionisti, nella scorsa puntata del suo programma, è tornata a parlare di Luca Onestini. L’occasione, però, è stata quella giusta per lanciare una frecciatina a Ignazio Moser.

Nello studio di Pomeriggio Cinque, nel corso dell’ultima puntata, Barbara D’Urso e i suoi opinionisti hanno parlato dell’attrazione di Luca Onestini per Ivana Mrazova. Barbara ha elogiato il comportamento dell’ex tronista affermando che, a differenza di altri, sta avendo molto rispetto non solo di Ivana ma anche del fidanzato che la sta aspettando fuori.

“Luca a differenza di altri rispetta il fidanzato che c’è fuori. Così si fa nella vita, così mi hanno insegnato”, ha fatto sapere la D’Urso lanciando una frecciatina a Ignazio Moser che non è passato inosservata al pubblico. Sui social si sono così diffusi rumors secondo cui Ignazio Moser non avrebbe partecipato alle trasmissioni di Barbara D’Urso perché avrebbe fatto del male a Cecilia. Ignazio Moser e il suo staff, però, attraverso la pagina ufficiale, hanno categoricamente smentito il tutto:



“Non siamo abituati a far polemica ma chiediamo che queste dichiarazioni mai fatte vengano smentite. Se non parteciperemo al programma parleremo conla produzione, non certo con i giornali”.