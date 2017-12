Francesco Monte, la triste confessione: “La rottura da Cecilia è stata un lutto, come quando è morta mia madre”

Francesco Monte sta cercando di voltare pagina.Il dolore per la fine della storia d’amore con Cecilia Rodriguez, però, è ancora forte. L’ex tronista di Uomini e Donne, nonostante tutto, sta andando avanti con la sua vita concentrandosi soprattutto sulla sua carriera.

LA TRISTE CONFESSIONE DI FRANCESCO MONTE

Ai microfoni del settimanale Nuovo, Francesco Monte ha parlato della rottura da Cecilia Rodriguez paragonandola ad un vero e proprio lutto:

“Non è un addio combinato, è tutto vero – dice -. In quel momento mi sentivo come quando venne a mancare mia madre, qualche anno fa. Un altro lutto. Ma quando soffri come ho sofferto io, ti fai una ragione anche delle pene d’amore”.

L’ex tronista ribadisce di non aver mai tradito Cecilia Rodriguez come, invece, ha detto qualcuno: “C’a anche chi ha parlato di tradimenti, altre donne. Tutto falso. Si sbaglia anche chi racconta che chiedevo a Belen di darmi una mano sul lavoro. Con Cecilia facevamo progetti, pensavamo di diventare genitori. E io l’ho lasciata libera, non volevo cambiarla”.

Infine, parla di Ignazio Moser: “Ormai non credo più di avere qualcosa da dirle. Penso che io e quel ragazzo siamo completamente diversi. Mi chiedo cosa possa aver trovato in me Cecilia, se adesso le piace un tipo che è il mio opposto”.