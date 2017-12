Daniele Bossari, la dolorosa confessione ad un passo dalla finale del GF Vip: “Mi facevo schifo”

Daniele Bossari è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 2017. Il conduttore che, nel corso della semifinale, ha fatto emozionare tutti con la meravigliosa proposta di matrimonio fatta alla compagna Filippa Lagerback, a pohe ore dalla finale, ripercorrendo la linea della sua vita, si è lasciato andare ad una dolorosa confessione.

IL DRAMMA DI DANIELE BOSSARI

Davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari ha raccontato di aver vissuto un momento davvero difficile della sua vita. Ad un certo punto ha dovuto fare i conti con le critiche che, in un momento di estrema vulnerabilità, lo hanno mandato giù. A salvarlo è stato l’incontro con Filippa Lagerback che gli ha donato il bene più prezioso, la figlia Stella.

Bossari, però, svela di aver toccato il fondo quando ha cominciato a bere:

“Bevevo tantissimo, mi facevo schifo. Il telefono non squillava più. Mi sono chiuso e ho iniziato a bere tantissimo, mi facevo schifo. Mi stavo autodistruggendo e mi sono allontanato dalla mia famiglia. Ho provato a ripulirmi solo con la forza di volontà, mi ripetevo: ‘Che ca*** stai facendp?’. L’occasione per ripartire è arrivata con il Grande Fratello. Mi ha dato la forza di rialzarmi e andare avanti, è stata una rinascita per me”.

E sull’amore con Filippa ha detto: “Ero vulnerabile e mi hanno fatto male queste frecce al cuore, ma ho incontrato Filippa che mi ha salvato. Ho capito che sarebbe stata la donna della mia vita, mi è sempre stata accanto. Stella è arrivata sull’onda di questo amore, è il senso delle nostre vite”.