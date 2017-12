Luciana Littizzetto show: la battuta sulla gioia nei pantaloni di Bossari e la frecciatina a Cecilia Rodriguez

Anche Luciana Littizzetto, nel suo spazio a Che tempo che fa, non poteva non occuparsi della proposta di matrimonio fatta da Daniele Bossari a Filippa Lagerback, sua compagna d’avventura nella trasmissione di Raiuno condotta da Fabio Fazio.

LA BATTUTA DI LUCIANA LITTIZZETTO

Quello di Luciana Littizzetto è stato, come sempre, un intervento ironico che ha preso di mira la felicità di Daniele Bossari quando ha potuto riabbracciare la compagna Filippa Lagerback.

“L’ardore è una roba che abbiamo visto questa settimana con la Filippa. Ma hai visto come si sono baciati? Guarda che in confronto, Cinquanta sfumature di grigio era Peppa Pig. Ma una roba…” – afferma Luciana Littizzetto che poi si rivolge a Fabio Fazio aggiungengo – “Tu non sai cos’è successo perchè sei in onda da un’altra parte. Allora, gli autori del Grande Fratello Vip per far venire le fregole al suo fidanzato l’hanno rinchiuso una settimana insieme ad Aida Yespica che non è esattamente una monaca. Però lui è stato fantastico, non ha fatto niente. Poi hanno fatto credere a lui che Filippa si fosse ingelosita e quindi ad un certo punto voleva evadere dalla casa per andare a parlare con Filippa. Hanno così organizzato questo colpo di scena all’insaputa di Bossari. Allora lei apre la porta, lui la vede e hai presente i documentari della National Geographic ‘la stagione degli amori’? Ho capito il vero significato del termine homo erectus. Filippa èentrata carica, vestita di bianco, l’arcangela Filippa, l’altro era Satana, una roba da sparargli i sedativi. Non l’ha baciata, le ha fatto la gastroscopia. Erano aggrovigliati, un cannibalismo. Ottanta giorni rinchiuso, poi Aida Yespica che gli passa davanti, capisci bene che era carico come lo smartphone quando lo metti attaccato alla presa tutta la notte. Però devo dire che anche la Filippa l’ho vista molto motivata. Lei è una Valchiria”.

Poi una battuta su Cecilia Rodriguez:

“Quando poi è entrata Cecilia, chi se ne frega, avevamo già visto delle meraviglie”.

Poi continua:

“Ad un certo punto Bossari si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo e le ha dato l’anello, ma ce l’hai ancora l’anello? Ma è un anello di Mastrota?”.