Nadia Toffa, parla Joe Bastianich: “Cucinerò per lei”

La notizia del malore della “Iena” Nadia Toffa ha sconvolto i fan, ma anche il mondo dello spettacolo. Tra coloro a cui è stato richiesto di rilasciare un’intervisata sullo stato di salutre di Nadia anche Joe Bastianich, al quale era stato attribuito un flirt con la Toffa.

“Per me Nadia è un’amica strettissima”, “sono molto contento” che sia “fuori pericolo” ha dichiarato al Corriere il giudice di Masterchef Italia.

Joe ha però chiarito per l’ennesima volta che lui e Nadia sono solo amici: “Le foto che avete visto sono state mal interpretate, anzi erano proprio sbagliate: Nadia è fidanzata, ha già un compagno. Noi siamo solo buoni amici, ci siamo conosciuti anni fa durante un suo programma televisivo, Open Space, e siamo rimasti in contatto. Ma niente di più, come aveva già raccontato la stessa Nadia“.

In partenza per Los Angeles, Joe sta tenendo monitorata la situazione: “Ho telefonato ad alcuni amici in Italia per informarmi e al primo momento utile la chiamerò“. E infine: “Faccio la spola tra Italia e Stati Uniti, dove vivono i miei tre figli, ma sì appena possibile ci organizzeremo. E magari cucinerò per lei“.