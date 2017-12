Max Biaggi rompe il silenzio su Bianca Atzei

La cantante Bianca Atzei, commentando la rottura con Max Biaggi, ha dichiarato di essere stata lasciata senza un perché (“È stata una bomba esplosa all’improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora”).

Gli amanti del gossip, tuttavia, sostenevano che un ‘perché’ c’era eccome, e portava il nome di Eleonora Pedron, la donna da cui Biaggi ha avuto i due figli Inés Angelica e Leon Alexander. Eleonora, tuttavia, ha smentito categoriacamente un ritorno di fiamma.

E anche lo stesso Max ha voluto mettere le cose in chiaro, dichiarando che oggi ha ben altro a cui pensare che a un nuovo amore, soprattutto dopo il terribile incidente subito lo scroso giugno: “In questo momento della mia vita prevale il ruolo di padre – ha spiegato – Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire. L’incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo”.