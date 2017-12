Ilary Blasi, la frecciatina a Cecilia Rodriguez a Verissimo

Ilary Blasi torna a parlare di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La conduttrice del Grande Fratello Vip 2017 ha lanciato una frecciatina alla coppia nata nella casa più spiata d’Italia dallo studio di Verissimo.

LE PAROLE DI ILARY BLASI SU CECILIA E IGNAZIO

Nel corso della settimana, Ilary Blasi aveva parlato di Cecilia e Ignazio nel corso di un’intervista rilasciata ai mcirofoni del settimanale Chi.

“Su Cecilia ho sentito dire che non era “libera” con Monte. Se n’è fregata delle telecamere e questo, per le dinamiche dei reality, ahimè, è un colpaccio. La storia con Moser? Suvvia, finiscono i matrimoni, non può finire un fidanzamento? I modi e i tempi personalmente non mi

sono piaciuti”.

Nel salotto di Verissimo, nel corso dell’intervista fatta a Luca Onestini insieme a Silvia Toffanin, Ilary Blasi ha lanciato una nuova frecciatina a Cecilia e Ignazio.

Luca ha spiegato di essere stato attaccato nella casa da Cecilia e Jeremias che l’hanno accusato non solo di aver organizzato tutto a tavolino ma anche di non aver sofferto abbastanza. Ilary ha così colto al volo l’occasione commentando così la fine della storia tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte:

“Che poi è quello che ha fatto lei. E’ un po’ come dire sputa in cielo che in faccia ti torna”.