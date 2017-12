23enne calabrese mette incinta la fidanzata, sua madre, sua sorella e sua zia

Una storia che ha dell’incredibile quella di Alfio, bel calabrese di 23 anni che è riuscito, senza volerlo, a mettere incinta sia la fidanzatina 19enne che tre parenti di quest’ultima (mamma, zia e sorellina).

Tutto è cominciato quando la giovane ha comunicato ad Alfio la gravidanza, come racconta Luciana Littizzetto nell’ultima puntata del programma La Bomba di Radio DeeJay.

Quando ha scoperto di essere incinta, la 19enne ha comunicato ad Alfio di non voler più avere rapporti per paura di fare male al bambino. La giovane madre della ragazza, preoccupata che a causa di questi rifiuti Alfio potesse tradire la figlia, si è offerta di soddisfare personalmente i suoi bisogni sessuali. E indovinate? Esatto, è rimasta incinta anche lei.

Disperato, Alfio si è confidato con la zia della fidanzatina, alla quale ha raccontato della gravidanza della suocera. La signora, decisa in tutti i modi a lenire il suo dolore… ne ha ricavato un test di gravidanza positivo.

A quel punto il buon Alfio, deciso a smetterla di distribuire neonati per la Calabria, si è rifugiato in un casolare fuori paese dove però si è imbattuto nella sorella 17enne della fidanzata (inviata dalla famiglia per portargli qualcosa da mangiare e dei vestiti puliti). Dobbiamo davvero dirvi com’è finita?

Insomma, con 4 figli in arrivo, Alfio è scappato dal paese. Non è ancora stato appurato se le gravidanze siano state “inscenate” per metterlo in difficoltà o se la storia sia vera al 100%. Certo è che potrebbe essere usata dalla Durex per la sua prossima campagna.