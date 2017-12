Laura Freddi: “Ho lasciato Daniele Bossari quando ho scoperto chi era davvero”, ma l’intervista risale a 16 anni fa

Laura Freddi diventerà tra pochi mesi mamma per la prima volta di una bambina. La showgirl sta vivendo un periodo sereno della sua vita accanto al compagno con cui sta per realizzare il suo più grande sogno.

Nel suo passato sentimentale, Laura Freddi ha avuto alcune relazioni importanti, poi finite. Tra i suoi ex fidanzati spunta anche Daniele Bossari, fresco vincitore del Grande Fratello Vip e futuro marito di Filippa Lagerback.

Il settimanale Di Più, nel numero in edicola, ha parlato della storia d’amore tra Daniele Bossari e Laura Freddi riportando a galla delle dichiarazioni che la Freddi rilasciò esattamente 16 anni fa come rivela lo staff della pagina ufficiale della freddi.

“In merito ai commenti fatti ingiustamente sull’articolo pubblicato dal settimanale di più , vogliamo segnalare che si tratta di dichiarazioni rilasciate tantissimi anni fa. Laura Freddi non ha rilasciato negli ultimi anni nessuna altra dichiarazione in merito a Daniele Bossari. L’intervista risale al 2001, esattamente 16 anni fa. Staff”.

Cosa dichiarò all’epoca Laura Freddi? Ecco ciò che si legge sul numero di Di Più.

Io e Daniele abbiamo vissuto un legame impetuoso. Quando Bossari è entrato nella mia vita, io avevo già alle spalle due rapporti molto importanti. Poi conobbi Daniele e tra di noi fu subito passione intensa. Andammo a vivere insieme. Mi ha tradito ferendo la mia fiducia. Quando ho scoperto chi era veramente Daniele e qual era la sua vera personalità, sono entrata in crisi. Ero turbata e in un solo pomeriggio ho traslocato dalla nostra casa e non ho voluto più sentirlo.