Emma Marrone, finalmente il grande annuncio sui social

Il grande annuncio di Emma Marrone che tutti i fans stavano aspettando è finalmente arrivato. La cantante salentina, con un breve video pubblicato sui suoi canali social, ha annunciato la fine dei lavori per il nuovo album.

L’ANNUNCIO DI EMMA MARRONE

“Il disco è ufficialmente chiuso”. Con queste parole, Emma Marrone ha letteralmente scatenato l’entusiasmo dei fans che hanno trascorso gli ultimi otto mesi incollati ai suoi canali social per avere informazioni sul nuovo album.

Era il 10 aprile 2017 quando Emma annunciò l’inizio dei lavori per il nuovo album. Da quel giorno sono trascorsi esattamente 8 mesi e la cantante salentina può finalmente gioire per l’uscita di quello che sarà il seguito di “Adesso” che, pubblicato nel 2015, ha consacrato la Marrone tra le big della musica italiana.

Il nuovo album, il quinto in studio, uscirà nel 2018. I fans, però, non nascondono la loro gioia.

“Finalmente, non vedo l’ora che esca”, “di sicuro sarà fantastico”, “Ma io sono prontissimissima adesso manca solo il countdown!!!”, “pronte per gli instore, tour e canzoni da cantare a squarciagola”, “che ansia, non dormo più”, si legge su Instagram.

Anche il produttore Luca Mattioni ha voluto dire la sua sul nuovo album di Emma che uscirà a breve.

“La fortuna di lavorare con una artista che non ha paura.

Ridere”, ha scritto su Instagram.