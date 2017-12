WhatsApp: ecco i modelli di smartphone su cui non funzionerà più

Lo stop in realtà avrebbe dovuto essere operativo già da diversi mesi, ma i tecnici di WhatsApp hanno temporeggiato fino a oggi. I possessori di alcuni smartphone, come annunciato dalla stessa casa madre, non potranno più utilizzare il famoso sistema di messaggistica. Almeno non nel pieno delle sue potenzialità.

Non saranno più effettuati aggiornamenti di WhatsApp sui seguenti terminali:

BlackBerry OS e BlackBerry 10

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1 e Android 2.2

Windows Phone 7

iPhone 3GS/iOS 6

Nokia Symbian S60, dopo il 30 giugno 2017

BlackBerry OS e BlackBerry 10, dopo il 31 dicembre 2017

Windows Phone 8.0 e versioni precedenti, dopo il 31 dicembre 2017

Nokia S40, dopo il 31 dicembre 2018

Android 2.3.7 e precedenti, dopo l’1 febbraio 2020

I possessori di questi modelli di smartphone, dunque, non potranno utilizzare eventuali nuove funzioni di WhatsApp ma soprattutto, in caso di bug ed errori di sistema, non potranno ottenere un aggiornamenti che li risolva, rischiando dunque di non poter più utilizzare l’app.

”Nel guardare avanti verso i nostri prossimi sette anni, vogliamo concentrare i nostri sforzi sulle piattaforme mobili che la stragrande maggioranza delle persone usa – si legge sul blog di WhatsApp, che con mille scuse elenca i dispositivi che verranno esclusi dagli aggiornamenti – Sebbene questi dispositivi mobili siano stati una parte importante della nostra storia, non offrono il tipo di funzionalità di cui abbiamo bisogno per espandere le funzioni della nostra app in futuro”.