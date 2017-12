Gatto si rifugia in un presepe e si accoccola proprio lì, diventando una star del web

Un bel micione tigrato dall’aria adorabilmente imbronciata è il protagonista – involontario – di una vicenda che ha ben presto fatto il giro del mondo grazie alle condivisioni sui social.

A immortalarlo e renderlo famoso la fotografa Brooke Goldman che un giorno, lasciato il suo appartamento di New York per accompagnare il fidanzato alla stazione dei treni, una volta giunta nel Queens si è imbattuta in un presepe a grandezza – quasi – naturale.

Peccato che nella culla vuota che attendeva l’arrivo di Gesù Bambino, ci fosse un intruso: il micione di cui sopra, appunto. Il gatto, cercando un po’ di calore e di riparo, ha scelto la culla ricoperta di paglia destinata ad accogliere il bambinello.

”Mi sono messa a ridere molto forte, soprattutto per l’espressione del felino che non sembrava per nulla contento che io invadessi il suo spazio – ha raccontato la fotografa, che ha subito immortalato la scena – Tutto ha avuto inizio come un’immagine sciocca del mio quartiere e ora che stata pubblicata e condivisa sul web mi ha reso una persona famosa. È un sogno che si è avverato nel modo più goffo che potesse capitare“.