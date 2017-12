Nadia Toffa dimessa dall’ospedale: come sta l’inviata delle Iene

Nadia Toffa è stata dimessa dall’ospedale. L’annuncio è arrivato direttamente da Ilary Blasi e Teo Mammucari che, nel corso dell’ultima puntata delle Iene, hanno rassicurato i fans sulle condizioni della storica inviata del programma di Italia 1.

NADIA TOFFA A CASA

Dopo la grande paura per il malore che l’ha colpita mentre si trovava a Trieste, Nadia Toffa è finalmente tornata a casa. «Nadia è tornata a casa e ci sta guardando. Ringraziamo tutti i medici che l’hanno assistita», ha detto Ilary Blasi.

Una buona notizia, dunque, per Nadia Toffa e tutti i suoi fans che la seguono da anni e che ora aspettano solo di vederla nuovamente in tv, pronta a dare battaglia con le sue inchieste per le Iene.

Dopo ore di grande paura per tutti, a rassicurare i fans era stata la stessa Nadia Toffa con una foto pubblicata sui profili social delle Iene, accompagnata dalle seguenti parole:

“Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino… ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me… Torno presto”.

Ora Nadia è tornata a casa. Osserverà ancora un periodo di riposo ma il pubblico spera di rivederla molto presto.