Le geniale risposta del produttore (nero) alle donna razzista in fila con lui

Un classico episodio di razzismo si è trasformato in un post virale a causa del personaggio coinvolto ma soprattutto della sua geniale risposta.

Protagonista dell’episodio il produttore musicale americano Emmit Walker. La location? Una lunga coda al check in della Prima Classe nell’aeroporto di Arlington, in Virgina.

Mentre attendeva il suo turno, Emmit è stato disturbato dalla donna dietro di lui: “Mi scusi? Penso che lei sia nel posto sbagliato, deve lasciarci passare. Questa è la fila per l’imbarco prioritario”. Lui, sperando di non aver capito cosa intendesse la donna, ha chiesto: “L’imbarco prioritario è per la prima classe no?”. Lei purtroppo ha confermato i suoi sospetti, cercando di passargli davanti: “Sì, e ora mi scusi. Verrete chiamati tutti solo dopo che noi ci saremo imbarcati”.

Al che Emmit le ha mostrato il suo biglietto di prima classe: “Si rilassi signora, sono proprio nel posto giusto e sono qui da più tempo di lei, quindi dovrà aspettare che io mi imbarchi per il suo turno”.

La signora però era fermamente convinta che un uomo di colore non potesse davvero permettersi un biglietto di prima classe, e ha cominciato a supporre che Emmit avesse ottenuto il biglietto gratuitamente, magari in quanto militare: “Lei sarà un militare o qualcosa del genere, ma noi abbiamo pagato per i nostri posti e dovremmo passare per primi”.

“Nessun militare signora, sono soltanto un nero con i soldi” ha risposto a quel punto Emmit, scatenando l’ilarità e gli applausi delle persone che avevano assistito alla scena.

Il post che racconta la vicenda su Facebook è stato condiviso migliaia di volte, facendo il giro del mondo.