Micol Olivieri pubblica questa foto sui social e scoppia la bufera: “Che pancia che hai”. La dura replica dell’attrice

MICOL OLIVIERI E LA DISCUSSIONE SUI SOCIAL

diventata famosa per aver interpretato la dolcissima Alice nella serie tv “I Cesaroni”, ha deciso di sposarsi e diventare mamma nonostante sia davvero ancora molto giovane. Dopo la nascita della piccola Arya nata dall’amore con il calciatore Christian Massella, sposato nel 2014, tre mesi fa,è diventata mamma per la seconda volta. L’attrice, infatti, ha regalato alla sua primogenita un fratellino, il piccolo Samuel. A pochi mesi dal parto, Micol Olivieri sta lentamente ritrovando la forma migliore, ma in queste ore, una foto pubblicata su Instagram ha scatenato una vera bufera.

Sul suo profilo Instagram dove è solita condividere foto e video anche della sua vita privata, Micol Olivieri ha pubblicato una dolcissima foto in ha tra le braccia il piccolo Samuel. Un follower, però, ha commntato facendo riferimento alla forma fisica di Micol. “Mamma mia, che pancia che hai! Ora capisco perché ti abbuffi di slim caps”, ha scritto il ragazzo senza accorgersi che quella indicata come pancia era semplicemente l’effetto della felpa indossata dalla Olivieri.

La risposta di Micol, però, non si è fatta attendere. “Ma tu pensi che quella che vedi sia la mia pancia? Non sono ancora piatta ma non ho certo la pancia. Ho la felpa di ciniglia arrotolata e comunque se anche fosse sei un gran cafone. Ho partorito da 3 mesi e avrei tutto il diritto di avere ancora la pancia. Vi lamentate degli stereotipi che ci sono oggi però siete i primi a criticare una donna che ha appena partorito se ha la pancia. Vergognati”, ha scritto l’attrice.