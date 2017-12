Nadia Toffa, le prime immagini dopo il malore che aveva fatto temere il peggio

LA PRIMA USCITA DI NADIA TOFFA DOPO IL MALORE

è tornata finalmente a casa. La popolare inviata delle Iene, tre settimane fa, aveva fatto temere per la sua vita a causa di un malore che l’aveva colpita mentre si trovava a Trieste. Dopo essere stata soccorsa, Nadia era stata portata in ospedale e ricoverata in terapia intensiva. Inizialmente, le notizie che circolavano sulle sue condizioni avevano fatto temere il peggio, ma fortunatamente Nadia sta meglio ed è stata dimessa dall’ospedale. A mostrare le prime immagini di Nadia Toffa dopo il malore è il settimanale Chi.

Nel numero del settimanale diretto da Alfonso Signori che sarà in edicolada mercoledì 20 dicembre, ci sarà un servizio dedicato a Nadia Toffa. L’inviata storica delle Iene, come svela in anteprima Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram, è stata sorpresa mentre, in compagnia della madre e di un autore delle Iene, si recava dal parrucchiere, a Milano, durante la sua prima uscita dopo la grande paura provata per il malore.

Nell’immagine pubblicata da Gabriele Parpiglia, Nadia Toffa sembra essersi completamente ripresa e appare anche molto sorridente. Nella foto in questione, la “Iene” sfoggia un cappellino in attesa di farsi sistemare i capelli dalle mani esperti di un parrucchiere.

La notizia diffusa dal giornalista di Chi ha scatenato l’entusiasmo dei fans della Toffa che, sotto la foto, hanno espresso la loro felicità. “Sono felicissima per lei”, “Sei forte Nadia”, “Che bella notizia”, “Troppo bella questa immagine”, si legge sul profilo di Parpiglia.