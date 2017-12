Stefano De Martino lascia Amici per l’Isola dei Famosi: l’emozione in diretta e la delusione dei fans, video

Stefano De Martino lascia Amici per l’Isola dei Famosi: l’emozione in diretta...

L’ADDIO DI STEFANO DE MARTINO AD AMICI TRA EMOZIONE E DELUSIONE

ha cancellato tutti i dubbi per chi ancora ne aveva: Stefano De Martino sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi 2018 . La puntata di Amici che si è conclusa pochi minuti fa è stata l’ultima di Stefano De Martino come ballerino. Amici, infatti, tornerà in onda solo il 13 gennaio quando Stefano sarà già a lavoro per l’Isola che debutterà il 22 gennaio su canale 5.

Nato e cresciuto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino è pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Era il 2009 quando Stefano partecipò come allievo conquistando con la sua forza, energia e determinazione Garrison che ha sempre tifato per lui. Quell’anno, la vita di Stefano cambio notevolmente. Oltre ad innamorarsi di Emma Marrone, cominciò a lavorare seriamente per diventare il ballerino che tutti oggi conoscono.

De Martino, infatti, dopo un’esperienza negli Stati Uniti tornò ad Amici come ballerino professionista. Dopo la nascita del figlio Santiago, Stefano lasciò Amici tornando poi nel 2015 non solo come ballerino ma anche come supporter e conduttore del daytime insieme a Marcello Sacchetta. Nonostante sia legatissimo ad Amici, Stefano De Martino ha deciso di provare a fare l’inviato dell’Isola dei Famosi 2018.

Per salutarlo e augurargli buona fortuna, Maria De Filippi, nella puntata odierna l’ha salutato nel migliore dei modi. “Dedico questi minuti a Stefano che ci lascia perchè va a fare l’inviato dell’Isola dei Famosi e il miglior modo per salutarti è farti ballare“, ha detto la De Filippi. Stefano ha ballato con Elena D’Amario una coreografia sulle note di Piccola Anima emozionandosi al punto da aver lasciato subito lo studio dopo aver finito di ballare. Emozione visibile anche sul volto di Garrison e degli altri insegnanti.

Sui social, invece, i fans esprimono tristezza e delusione. Pur accettando la decisione di De Martino, non riescono a non nascondere la delusione e si augurano di poterlo rivedere almeno per il serale.