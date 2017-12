“Una scena agghiacciante”, così è stato descritto il momento del ritrovamento del cadavere della 22enne sbranata dai suoi due pitbull durante una passeggiata.

La protagonista di questa triste vicenda si chiamava Bethany Lynn Stephens, aveva solamente 22 anni e viveva nella Contea di Goochland, in Virginia.

Beth era uscita come sempre per una passeggiata insieme ai suoi due cani, due pitbull, ma non è mai tornata. Il padre, non vedendola tornare, verso le 20 di giovedì sera ha chiamato la polizia ed è andato a cercarla. L’ha ritrovata nel bosco poco distante, a terra, ricoperta di sangue e di ferite al collo e alla testa. Accanto a lei, o meglio, al suo corpo, i due cani intenti a sorvegliare il cadavere della padrona.

Se inizialmente si è pensato a un brutale omicidio, l’autopsia ha poi rivelato che sono stati proprio i due animali ad azzannarla e ucciderla, come riporta il Daily Mail.

“La vittima aveva ferite su braccia e mani a dimostrazione che ha tentato di difendersi dai suoi due cani, e che al momento dell’attacco era ancora viva”.