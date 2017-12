Lorenzo Licitra: l’incredibile prima e dopo la trasformazione

Siamo abituati a vederlo così: bello, magro, imponente, con quella barbetta sexy e quegli occhioni azzurri che, complice una voce praticamente perfetta, lo hanno aiutato a conquistare il pubblico di X Factor 2017.

Ma Lorenzo Licitra non è sempre stato così. E non ne fa un segreto: fino a qualche tempo fa pensava 40 kg in più, portava gli occhiali, aveva pochi capelli e si radeva il viso.

“Adesso mi piaccio – ha raccontato il bel tenore – Mi sentivo brutto, ma un giorno sono andato davanti allo specchio e ho fatto una promessa: ‘Da oggi sarò chi voglio essere’. Ero come imprigionato da me stesso, come se non ci fosse corrispondenza con la mia voce”.

