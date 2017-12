Elisa compie 40 anni: il bellissimo messaggio di Emma Marrone

IL MESSAGGIO DI EMMA PER IL 40ESIMO COMPLEANNO DI ELISA

Oggi, martedì 19 dicembre,compie 40 anni. Si tratta di un traguardo importante per la cantante che, lo scorso settembre, all’Arena di Verona, aveva festeggiato con quattro serate davvero speciale i suoi primiin compagnia di tantissimi colleghi ma soprattutto amici. Sul palco dell’Arena di Verona, Elisa aveva voluto accanto a sè anche Emma Marrone , diventata per lei non solo un’amica ma una sorella. Tra le due artiste, nella scuola di Amici di Maria De Filippi, è nato un rapporto davvero speciale al punto che, nel giorno del 40esimo compleanno di Elisa, Emma ha pubblicato sui social un messaggio di auguri davvero speciale.

Emma Marrone, questa mattina, dopo aver annunciato su Instagram Stories la sua partenza per la Puglia in occasione del Natale svelando di riuscire a salire su un aereo da sola, ha pubblicato una foto in cui è insieme ad Elisa. Lo scatto risale ad Amici 15 quando Emma ed Eisa guidarono insieme la squadra bianca. L’immagine è accompagnata da parole speciali che hanno conquistato i fans della cantante salentina. “Dai non fare così Elisa Toffoli!! Sono solo 40… e poi tu sei una Rock Star ! Sei una figa pazzesca e sei una delle persone più belle che potessi incontrare nella mia vita!!! Ecco lo sapevo adesso mi commuovo pure io! Ma che ci posso fare se ti amo di bene ??? HAPPY B-DAY MY LOVE”, ha scritto Emma conquistando più di 91mila like e centinaia di commenti.

Tra Emma Marrone ed Elisa c’è non solo una grandissima amicizia ma anche un grande rispetto professionale. La cantante salentina e la Toffoli hanno già cantanto insieme a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro il brano “Sorridi già”. I fans, però, sognano un duetto tra le due amiche. La Marrone ha annunciato di aver concluso il nuovo album che uscirà nel 2018. Nel nuovo lavoro di Emma, ci sarà un duetto con Elisa? I fans ci sperano.