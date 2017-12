Belen e Andrea Iannone, scoppia la passione in camerino: le foto

BELEN E ANDREA IANNONE, SCOPPIA LA PASSIONE IN CAMERINO

Scoppia la passione traL’amore tra la showgirl argentina e il pilora procede a gonfie vele e ai rumors che li vorrebbero perennemente in crisi rispondono con baci e abbracci. Lontani dai social network dove pubblicamente raramente foto di coppia, Belen e Andrea Iannone si godono l’amore che li ha travolti da più di un anno. Le foto pubblicate dalnell’ultimo numero in edicola, infatti, confermano l’amore che lega l’argentina e il pilota.

Dopo i rumors che volevano Belen e Andrea Iannone di nuovo single, il settimanale Chi pubblica le foto della passione che ha travolto i due piccioncini in un negozio durante un pomeriggio di shopping. Belen e Andrea Iannone, infatti, si baciano e si scambiano effusioni dimostrando di essere molto attratti l’uno dall’altra. Accanto al pilota, la showgirl argentina ha ritrovato quella serenità che aveva perso dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino con il quale, attualmente, c’è un rapporto basato sul rispetto reciproco nonostante il gossip parli spesso di ritorno di fiamma.

Belen è ormai concentrata sulla sua nuova vita accanto ad Andrea Iannone e al figlio Santiago con cui ha anche scritto una tenera lettera per Babbo Natale ricevendo il commento di De Martino. Con il ballerino napoletano, prossimo alla partenza per l’Isola dei Famosi come inviato c’è un rapporto sereno per il bene di Santiago ma il futuro sentimentale della Rodriguez è con Iannone.