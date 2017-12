Daniele Bossari rompe il silenzio sull’intervista a Laura Freddi

Mentre Daniele Bossari vinceva il Grande Fratello VIP, usciva un’intervista in cui la showgirl Laura Freddi parlava male sia di lui che della storia che avevano avuto (“Mi ha tradito, ferendo la mia fiducia. E poi, quando ho scoperto chi era veramente Daniele e qual era la sua vera personalità, sono entrata in crisi. Ero turbata e in un solo pomeriggio ho traslocato dalla nostra casa e non ho voluto più sentirlo“).

La stessa Laura Freddi, attaccata dai fan del conduttore, ha dovuto pubblicare un messaggio su Instagram in cui segnala che l’intervista risale a 16 anni fa e che oggi, innamorata e incinta al nono mese, ha altro a cui pensare che a una storia vecchia. Anche perché da allora le cose sono molto cambiate, e lei e Daniele sono tornati amici.

Anche lo stesso Bossari interpellato sulle parole della Freddi ha deciso di dire la sua: “Il caso non esiste. Quella era un’intervista vecchia. Laura e io ci siamo incontrati altre volte negli anni, tra noi ci sono affetto e rispetto. Quando ci si lascia, si soffre, e quelle erano dichiarazioni esasperate. Soffrimmo entrambi ma nel presente non esiste nulla di tutto questo. Bisogna riportare i fatti all’epoca e rimetterli nella giusta prospettiva. So che oggi sta bene, che sta per diventare mamma e sono felicissimo per lei. So che pensa le stesse cose”.

Il conduttore ne ha approfittato anche per specificare di non essere mai stato un alcolizzato: “Per quanto riguarda l’alcol, all’inizio si trattava solo del gusto di bere. Con il tempo si è trasformato nel desiderio di essere sempre un po’ annebbiato. Bere mi piaceva, ma il mio era un più un problema psicologico. Non sono mai arrivato al punto in cui dovessi definirmi un alcolizzato. E continuerò a bere, brindare e celebrare, con la consapevolezza di chi ha passato un momento difficile“.