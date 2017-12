Fabrizio Corona, show in tribunale: “È Natale, fatemi uscire”

Un’udienza scoppiettante quella a cui ha partecipato Fabrizio Corona, che davanti ai giudici della sezione misure di prevenzione di Milano ha chiesto un piccolo miracolo di Natale.

“È Natale, dottoressa, mi aiuti” ha chiesto l’ex Re dei Paparazzi al magistrato Alessandra Dolci chiamata a decidere se confiscare o meno anche la sua casa sequestrata oltre ai 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto dell’appartamento della sua assistente. “Se il suo obiettivo è uscire di galera faccia tesoro delle sue esperienze” ha risposto la Dolci.

Durante l’udienza Fabrizio Corona ha dato spettacolo, provando a difendersi da solo: “Ho avuto molto tempo per studiare in carcere. La relazione del pm sulle imposte evase è clamorosa e piena di bugie“.

E quando la difesa ha chiesto che fosse ammonito per l’intervento, Corona ha ribadito “Ho il diritto di difendermi. Se in un atto c’è qualcosa di non vero, io lo devo dire. Siamo in un Paese civile, non lo faccio solo per me, ma per tutti i cittadini italiani“.

La prossima udienza è stata fissata per il 9 gennaio, dopo l’acquisizione da parte dei giudici di nuova documentazione fornita dal pm.