Il dolore di Nina Moric, Natale senza il figlio Carlos: “Perdonami per le lacrime che ho versato guardandoti”

IL DOLORE DI NINA MORIC

Non sarà un bel Natale perL’ex modella croata sta vivendo un periodo davvero difficile essendo costretta a vivere lontana dal suo Carlos, il figlio nato dal suo amore con Fabrizio Corona. Come ha raccontato in una recente intervista la stessa Nina, Carlos vive con Gabriella Corona , la madre dell’ex marito e lei può vedereil figlio solo poche ore a settimana. La Moric, così, non potrà trascorrere il Natale con suo figlio e, sui social, si è lasciata andare ad un duro e toccante sfogo.

Su Instagram. Nina Moric ha scritto un lungo e commovente post dedicato al figlio Carlos con cui non potrà trascorrere il Natale: “Ti ho visto oggi come ti vedo tutti i giorni…già, sto parlando di FaceTime, quella tecnologia avanzata che ci dà l’opportunità di sentirci vicini. Sei così meraviglioso, perdonami per le lacrime che ho versato mentre ti stavo guardando. Volevano accontentarmi domani con un educatore sconosciuto per far finta che sia Natale. L’ho rifiutato perché tu non hai bisogno di queste briciole. Per di più figlio mio, tua madre visto che non può passare il Natale insieme a te, ha deciso di partire. Non andrò a fare delle vacanze spensierate, tu lo sai. Ti amerò per sempre, tua madre”.

Un grandissimo dolore, dunque, per Nina Moric che sogna, per il 2018, di poter riabbracciare suo figlio e tornare a vivere con lui. Nel frattempo, cerca di distrarsi dedicandosi al lavoro.