Belen Rodriguez pubblica questa foto: una fan le lascia un lungo commento e lei reagisce così

Belen Rodriguez continua ad essere una delle donne dello spettacolo più seguite sui social. Solo su Instagram, infatti, la showgirl argentina conta 6,8 milioni di followers. Numeri da capogiro per Belen Rodriguez, ormai sulla cresta dell’onda da dieci anni. Come tutte le persone di successo, Belen è anche una delle donne della televisione italiana che divide di più. Da una parte c’è chi la adora e dall’altra c’è chi non gradisce determnati suoi atteggiamenti. E così, una delle ultime foto pubblicate da Belen sui social ha nuovamente scatenato i fans.

BELEN RODRIGUEZ FA IMPAZZIRE I SOCIAL

La foto che ha fatto impazzire i fans vede Belen posare con della lingerie indossata sotto una giacca chiara. Belen ha una sigaretta accesa e appare sempre bella e sensuale. La foto, naturalmente, ha raccolto non solo migliaia di like ma anche tantissimi commenti. Come al solito non sono mancati quelli che hanno commentato negativamente. “Ma hai un figlio non ti preocupi che in futuro lo prenderanno in giro?”, “Che immagine è, potevi evitare”, scrive qualcuno.

C’è poi chi va oltre l’aspetto fisico di Belen e riesce a vedere la donna. “Tutte le volte, mi incanta la tua trasparenza,i tuoi occhi lucidi e veri e la tua anima pulita e serena che nonostante le critiche, nonostante tutto…resta così com’è, mi incanta il tuo modo di affrontare le cose, quel sorriso tra le lacrime che butta via ogni barriera della “Belen forte” che vedono tutti e mostri le tue debolezze,le tue riflessioni ed i tuoi sogni che mai spariscono,mi incanta la tua capacità di sorridere e raccontare sempre il buono di ogni cosa!mi incanta il tuo senso del dovere come figlia capace con i suoi sacrifici di costruirsi il suo domani…ed oggi come mamma capace di rendere felice chiunque ti sia accanto con il tuo IMMENSO amore… spero ora la vita ti stia regalando emozioni infinite, ancora una volta e spero tu possa guardarti allo specchio tutte le volte e sentirti fiera di OGNI tuo difetto ed ogni splendida sfumatura del tuo essere…ti meriti l’anima e l’AMORE che doni”, ha scritto una fan a cui Belen ha risposto così – “tu mi fai emozionare così. Ti ringrazio dal profondo della mia anima”.