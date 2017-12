“Francesco Monte ha tradito con me Teresanna e ci ha provato mentre stava con Cecilia”

“Non chiamatelo Santo o poverino”. Francesco Monte non è esattamente una povera vittima delle sue donne, come pensano i suoi fan. A dirlo di recente la stessa Cecilia Rodriguez e a ribadirlo un’ex corteggiatrice che si è imbattuta in lui sia quando stava con Teresanna che durante la sua relazione con Cecilia.

Lei è Angela Achilli, e partecipò a Uomini e Donne nella sezione Ragazzi e Ragazze. Il suo primo incontro con Francesco Monte risale al 2013, quando lui la baciò dopo averle detto di non essere più impegnato con Teresanna Pugliese. Peccato che le cose non stessero esattamente così…

“Ho rivisto Francesco Monte in tv, mi sono ricordata di quella sera del 2013, quando andai in un ristorante insieme a degli amici e mi presentarono questo ragazzo – ricorda Angela su Facebook – Io ero uscita da poco da Uomini e Donne e da lì abbiamo iniziato a frequentarci e a uscire. Premetto: io non sapevo che lui si frequentasse ancora con Teresanna. Lui non è uno stinco di santo ed ho avuto due occasioni per capirlo: la prima è che lui non si era lasciato con Teresanna anche se lui lo aveva dichiarato, e credo non le abbia fatto piacere vedere le nostre foto insieme. Poi a distanza di anni, quando Francesco stava con Cecilia Rodriguez, l’ho rivisto a una cena e che dire, mi si è riattaccato come un polipo. Mi ha richiesto il numero di telefono, nonostante fosse fidanzato con Cecilia. Ho mantenuto le distanze, altrimenti ci sarei uscita quando volevo”.

Angela aggiunge la sua: “Io penso che lui sia una persona arrivista, cioè se vuole fare qualcosa, vuole arrivare al successo, potrebbe fare qualunque cosa, è disposto a tutto. Poco gliene fregava di Cecilia o di chiunque altra. Io sinceramente ho ritenuto opportuno non riprendere questa parentesi che era già stata chiusa. Nel 2013 ci siamo baciati, non quando stava con Cecilia perché non gli ho dato modo, ma quando stava con Teresanna“.

Angela è convinto che in fondo Francesco non fosse innamorato nemmeno di Cecilia: “Sono convinta che lui si sia avvicinato a Cecilia anche per Belen, avvicinarsi ad una donna che comunque porta un cognome importante e ti porta in giri di un certo tipo. Lui ha avuto il boom da quando si è messo con lei, ma prima chi era?“.