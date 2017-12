Guendalina Tavassi, il racconto choc sull’aggressione alla figlia: “Presa a calci e pugni in faccia. Anch’io sono stata picchiata”

E’ un racconto choc quello fatto daai microfoni del settimanale. L’ex gieffina ha svelato i dettagli dell’aggressione subita dalla figlia Gaia, 14 anni, da un gruppo di bulli. La ragazzina sarebbe stata la prima ad essere aggredita. Guendalina, poi, nel tentativo di difenderla, è stata picchiata a sua volta.

Guendalina Tavassi ha raccontato che la figlia Gaia è stata prima insultata e poi picchiaa da un gruppo di bulli quando ha risposto alle offese. L’ex gieffina ha denunciato subito tutto anche sui social pubblicando un video in cui si mostra insieme alla figlia con il viso ricoperto da diversi lividi. Ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Guendalina Tavassi che in questi giorni ha ricevuto la solidarietà dei fans sui social, ha raccontato nei dettagli quanto accaduto.

“Dei bulli hanno accerchiato Gaia e l’hanno insultata, appena lei ha risposto loro le hanno dato dei pugni in faccia, buttata a terra e presa a calci. Se non fossero arrivati i proprietari della gelateria non so come sarebbe finita. Quando sono arrivata sul posto anche io sono stata picchiata. Ero andata per cercare quei ragazzini e chiedere spiegazioni, ma mi hanno aggredita e ferita. C’è una procedura penale in corso, ho presentato querela sia verso ignoti sia verso persone che conoscevo già, perché ci avevano dato fastidio in precedenza: da un balcone ci avevano tirato le uova”.