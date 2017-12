Michelle Hunziker diventerà mamma per la quarta volta? Per il momento non c’è nessuna cicogna in arrivo anche se la showgirl svizzera potrebbe presto realizzare il sogno di avere il quarto figlio. A desiderare un fratellino è anche la figlia Sole che vorrebbe trovrlo sotto l’albero di Natale. Un desiderio, quello di Sole, che Michelle non potrà realizzare nell’immediata ma tra qualche mese la cicogna potrebbe fare nuovamente tappa a casa Trussardi.

MICHELLE HUNZIKER E IL QUARTO FIGLIO

Ai microfoni del settimanale Oggi, Michelle Hunziker ha descritto come sarà il suo Natale svelando anche i desideri delle sue bambine, Sole e Celeste. “Sole desidera tanto un fratellino per Natale e io le ho spiegato che non è una cosa così veloce, ci vuole tempo” – racconta Michelle che poi aggiunge – “Faremo una grande festa con tutta la famiglia in casa. Per quanto riguarda i desideri, le mie piccole ne hanno moltissimi e va bene cosi. Vedono tanta pubblicità in tv e sono ancora un po’ confuse. Vogliono i Cicciobello che possono piangere, fare pipì e parlare come i bambini. Li amano molto. Infine desiderano i mini-pony del film ‘My little pony’. Insomma, a ben guardare non sono troppe cose”.

Se Michelle Hunziker cerca di non viziare troppo le sue piccole, Tomaso Trussardi, al contrario, non riesce mai a dire di no e al cospetto delle sue principesse si trasforma in uno zucchero di papà. Con Tomaso, Michelle ha recentemente festeggiato il terzo anniversario di nozze e l’amore che lega i due diventa ogni giorno più forte. “la sera Tomaso e io abbiamo organizzato in casa una romantica cena a lume di candela. Non ci siamo fatti grandi doni, a parte questa cena tra noi due, ma Tomaso mi ha regalato e mi regala molto del suo tempo”, ha concluso la Hunziker.