Da oggi Facebook ti avviserà se comparirai in una foto (sì, anche se non verrai taggato)!

Se non siete su Facebook perché temete per la vostra privacy o siete iscritti ma evitate sempre accuratamente di farvi fotografare da amici e parenti alle feste perché temete di comparire sulle loro bacheche senza volerlo, presto potete dormire sonni tranquilli.

In seguito alle numerose segnalazioni e lamentele ricevute, Facebook sta applicando la tecnologia del riconoscimento facciale alla tutela della privacy. In pratica grazie alla nuova funzione, che sarà presto attiva, riceveremo una notifica ogni volta che un amico o l’amico di un amico pubblicherà una foto in cui compare anche il nostro viso, anche se la persona in questione si è dimenticata o ha scelto di non taggarci.

Naturalmente la funzione è limitata solo alla nostra cerchia di amici e si allargherà al massimo a quella degli amici dei nostri amici: è impensabile che Facebook possa cercare il nostro volto nelle immagini pubblicate da ogni singolo utente in tutto il mondo, anche perché in quel caso potrebbero verificarsi vari falsi allarmi a causa dei vari sosia più o meno simili che tutti noi abbiamo nel mondo.

In attesa che la funzione sia attiva, ricordiamo sempre che è buona norma taggare tutte le persone presenti in una foto di gruppo di modo che i vari soggetti possano avere la possibilità di chiederci di rimuovere l’immagine, nel caso non volessero comparire.