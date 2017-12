Belen Rodriguez e Stefano De Martino, scambio di messaggi sui social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino trascorreranno il Natale separati come ormai accade da quando si sono separati. Mentre la showgirl argentina è a Milano con la sua famiglia e il figlio Santiago, il ballerino napoletano si trova a Napoli dove sta trascorrendo qualche giorno di relax in compagnia degli amici. Tuttavia, Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano ad avere un rapporto sereno per il bene del piccolo Santiago a cui sono pronti a donare tutto ciò che ha chiesto a Babbo Natale. Sui social, così, si sono scambiati dei messaggi che sono piaciuti molto ai fans.

SCAMBIO DI MESSAGGI TRA BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez c’è ormai un rapporto sereno. Il ballerino e la showgirl argentina fanno di tutto per regalare momenti di gioia al figlio Santiago che, nella lettera a Babbo Natale, tra i vari regali spunta anche “una bicicletta con una scopa incorporata che mentre pedali dietro la mia schiena fa i grattini”. Tra i vari commenti è spuntato quello di Stefano De Martino che ha scritto: “Il prossimo anno la lettera la scriviamo a MacGyver”.

Un messaggio spiritoso ma che esprime la volontà dei due ex coniugi di fare l’impossibile per rendere felice il figlio. Anche i fans hanno piacevolmente accolto il messaggio di Stefano lasciando tantissimi like.