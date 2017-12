Belen Rodriguez, cachet stellare per una serata

Belen Rodriguez è una delle donne del mondo dello spettacolo più pagate per una serata. Il settimanale Nuovo Tv ha così diffuso i cachet di alcuni dei vip per eventi e serate. Tra le più pagate c’è proprio Belen Rodriguez che conferma di essere una delle showgirl più richieste e di conseguenza più pagate.

IL CACHET DI BELEN RODRIGUEZ PER EVENTI E SERATE

Il settimanale Nuovo Tv ha riportato i cachet di di alcuni vip. Valeria Marini, ad esempio, porterebbe a casa circa 7000 euro ad ospitata mentre Anna Falchi guadagnerebbe 3500 euro ad ospitata. 2000 euro a ospitata per Serena Grandi e Lory Del Santo. Francesca Cipriani, Karina Cascella e Francesca De Andrè, invece, porterebbero a casa 500 euro ad ospitata.

Belen Rodriguez e Gabriel Garko, invece, sarebbero quelli più pagati. La showgirl argentina e l’attore italiano guadagnerebbero dai 12 ai 20mila euro ad ospitata, Cifra importanti per Gabriel Garko e Belen Rodriguez che porterebbero cos ì a casa guardagni importanti.

Al momento, molto richiesta è anche Cecilia Rodriguez che, dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2017, è molto richieste per serate in discoteca. I suoi guadagni però, non sono ancora stati resi noti. Sicuramente, almeno per ora, il suo cachet sarà lontano da quello della sorella Belen.