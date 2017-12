Elena Santarelli: il messaggio per Natale dopo la scoperta sul figlio

Elena Santarelli ha rivolto ai suoi followers un messaggio speciale. La showgirl che nei giorni scorsi ha spiazzato tutti rivelando di aver ricevuto una brutta notizia sul figlio Giacomo, ha voluto lanciare un messaggio d’amore e di speranza per tutti. Sono parole dolce, emozionanti e da mamma quelle che Elena Santarelli ha scritto su Instagram ricevendo in cambio gli auguri di chi la segue con affetto.

“Che la notte di Natale brilli per voi di luce, di grazia e di amore. Buon Natale”, ha scritto Elena Santarelli nella notte più magica dell’anno. Per Elena Santarelli e la sua famiglia è un Natale speciale che, speriamo, porti loro la notizia più bella. Nei giorni scorsi, Elena Santarelli si era lasciata andare ad un duro sfogo sui social scrivendo.

A tutti i siti che riprendono il mio post aggiungendo frasi “ il figlio della Santarelli gravemente ammalato “ voglio dirvi che non ho le parole per descrivervi,io non sono entrata nel particolare del nostro problema.come altre migliaia di famiglie abbiamo un problema da risolvere e lo risolveremo,mio figlio e’ bello forte e solare come sempre e noi genitori siamo i primi a guardarlo come un bimbo normale ,non lo guardiamo con gli occhi del “malato “,quindi se potete cercate di portare rispetto a 360 gradi ed utilizzate parole appropriate,grazie !