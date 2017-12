Vittorio Cecchi Gori ricoverato in rianimazione: “ischemia e problemi cardiaci”

VITTORIO CECCHI GORI IN RIANIMAZIONE

E’ un Natale complicato perricoverato nel reparto rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma per ischemia e problemi cardiaci. Le sue condizioni sono gravi ma stabili.

Vittorio Cecchi Gori, 75 anni, produttore cinematografico, è giunto in ospedale in seguito ad un’ischemia cerebrale che gli avrebbe provocato anche problemi cardiaci. Come rivela l’Ansa,i figli di Vittorio Cecchi Gori e l’ex moglie Rita Rusic sono in partenza da Miami. La famiglia del produttore chiede il massimo riserbo sulla vicenda. Solo poche settimane fa, Vittorio Cecchi Gori era stato ospite della trasmissione di Raiuno, Sabato Italiano, condotta da Eleonora Daniele.

“Non c’è più nessuno”, ha raccontato a Storie Italiane parlando anche del successo: “Delle volte ti fa diventare antipatico, troppo successo non è bene, il successo è bello ma entro certe dosi, probabilmente ci sono state delle cose anche dentro di me che non sono andate come dovevano, però il successo lo devi prendere per com’è, sia bello che brutto”.