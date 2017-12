Belen Rodriguez tra De Martino e Iannone: sui social torna a mostrare la farfallina

Belen Rodriguez continua a dividersi tra Stefano De Martino e Andrea Iannone, La showgirl argentina, sempre bellissima e in perfetta forma, sta trascorrendo le vacanze insieme alla sua famiglia. I Rodriguez hanno scelto di restare a Milano dove Belen ha festeggiato il Natale insieme ai genitori, alla sorella Cecilia e al suo fidanzato Ignazio Moser, al fratello Jeremias, al fidanzato Andrea Iannone e a figlio Santiago che sta ora trascorrendo le vacanze di Capodanno in montagna con papà Stefano De Martino, la sorella di quest’ultimo e gli amici con cui ha trascorso anche l’estate, compresa Gilda Ambrosio.

BELEN RODRIGUEZ TRA DE MARTINO E IANNONE

Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, come tutti i bambini, ha concluso la scuola prima della pausa natalizia con la classica recita. Come fa sapere il Corriere della Sera, Belen ha assistito allo spettacolo insieme a Stefano De Martino che, da quando si è separato dalla showgirl argentina, è sempre stato presente nella vita del figlio. Concluso il suo impegno da mamma, Belen ha raggiunto Andrea Iannone per la scelta dei mobili di quello che dovrebbe essere il loro nido d’amore.

Belen, dunque, continua ad essere la regina del gossip, ma anche dei social. Su Instagram dove ha raggiunto 6,8 milioni di followers continua a pubblicare foto e video con cui si diverte anche a provocare i fans. In una delle ultime immagine, la showgirl ha mostrato ancora la famosa farfallina. Con un mini abito bianco e nero, Belen si è fatta fotografare con una farfalla gigante appoggiata all’inguine ricordado la famosa farfallina mostrata al Festival di Sanremo e che fece tanto scalpore.